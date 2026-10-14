Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico svuotato, il sindaco Mezzetti ora è in difesa: 'Nel XXI secolo chi rimane fermo muore'

Policlinico svuotato, il sindaco Mezzetti ora è in difesa: 'Nel XXI secolo chi rimane fermo muore'

'Non ci sono decisioni da imporre, ma una visione ambiziosa da costruire insieme. Con coraggio, intelligenza e capacità di ascolto'

2 minuti di lettura

'La sanità modenese ha bisogno di una visione, non di paure costruite ad arte. Oggi ho rilasciato alla Gazzetta di Modena una lunga intervista sul futuro della sanità pubblica modenese. Una riflessione che guarda non ai prossimi mesi, ma ai prossimi decenni. Perché è questa la responsabilità che abbiamo: immaginare oggi quale sanità vogliamo consegnare alle prossime generazioni. Avrei preferito attendere la fine del mese, quando tutti i sindaci della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria si riuniranno in seminario per confrontarsi sulle prospettive di riorganizzazione della nostra sanità. Prospettive sulle quali abbiamo già da tempo avviato un confronto con il Presidente della Regione, l’Assessore regionale alla Sanità, il Presidente della Provincia,i direttori generali delle aziende sanitarie, la Rettrice dell’Università e numerosi altri interlocutori istituzionali ed anche le forze sindacali. Ovviamente nessuna decisione formale è ancora stata assunta, la nostra è una proposta sul piatto per avviare un confronto a tutto campo. Chi dice o scrive il contrario non capisce la differenza tra una proposta e una decisione. Ho pensato fosse utile, per trasparenza, esplicitare la riflessioni fatte finora perché nelle ultime settimane, e soprattutto negli ultimi giorni, abbiamo assistito a un crescendo di falsità, allarmismi e ricostruzioni fantasiose.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Si è arrivati perfino a evocare la chiusura del Policlinico di Modena o del suo Pronto Soccorso di via del Pozzo. Ipotesi prive di fondamento, diffuse alimentando paure e preoccupazioni del tutto ingiustificate tra i cittadini'. Così il sindaco di Modena Mezzetti dopo la intervista con la quale ha ufficializzato la volontà di svuotare il Policlinico lasciando solo il reparto materno-infantile e il Pronto soccorso, un Ps quindi senza reparti e di fatto gioco-forza ridotto a Cau. Tanto è vero che nell'intervista ipotizza di riempire gli spazi lasciati vuoti dal trasloco con alloggi per medici o studenti.


'Non potevo consentire che una campagna di disinformazione irresponsabile finisse per avvelenare, prima ancora che iniziasse, un confronto così importante per il futuro della nostra comunità.

Per questo ho deciso di intervenire pubblicamente, assumendomene fino in fondo la responsabilità. Per mettere un punto fermo, ristabilire la verità e riportare la discussione sui suoi binari: quelli delle proposte, dei contenuti, della responsabilità istituzionale. Ho la netta impressione che dietro certe polemiche ci sia soprattutto la volontà di impedire qualunque cambiamento. Perché a qualcuno piace la staticità, a qualcuno conviene che tutto rimanga esattamente com’è. Ma nel XXI secolo chi rimane fermo, alla lunga, muore.

E un sistema sanitario che non evolve, che non sa innovarsi e rispondere ai cambiamenti della società, rischia inevitabilmente di arretrare. Noi non vogliamo questo. Vogliamo una sanità pubblica più forte, moderna, accessibile, capace di valorizzare le sue eccellenze e di garantire a tutti i cittadini, in qualunque parte della provincia vivano, il diritto a cure di qualità. Non ci sono decisioni da imporre, ma una visione ambiziosa da costruire insieme. Con coraggio, intelligenza e capacità di ascolto. Di tutto possiamo discutere. Di tutto dobbiamo discutere. Ma partendo dalla verità, non dalle falsità. E soprattutto avendo il coraggio di guardare avanti'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Ospedali Modena, da Mezzetti opera di trasparenza, ma la Ctss va coinvolta'

'Ospedali Modena, da Mezzetti opera di trasparenza, ma la Ctss va coinvolta'

Addio Policlinico di Modena per un super Baggiovara, Forza Italia: 'A rischio la sanità provinciale'

Addio Policlinico di Modena per un super Baggiovara, Forza Italia: 'A rischio la sanità provinciale'

Addio al Policlinico, anche Gargano boccia Mezzetti: 'No a decisioni calate dall'alto'

Addio al Policlinico, anche Gargano boccia Mezzetti: 'No a decisioni calate dall'alto'

Modena, ecco la situazione del prezzo di Metano e Gpl

Modena, ecco la situazione del prezzo di Metano e Gpl

Modena, Muzzarelli si scaglia contro l'idea di un 'addio al Policlinico' lanciata dal sindaco Mezzetti

Modena, Muzzarelli si scaglia contro l'idea di un 'addio al Policlinico' lanciata dal sindaco Mezzetti

Modena, addio Policlinico? A Baggiovara un grande piano edilizio e il Pronto soccorso di via Campi chiuso o ridotto a Cau

Modena, addio Policlinico? A Baggiovara un grande piano edilizio e il Pronto soccorso di via Campi chiuso o ridotto a Cau

Spazio ADV dedicata a Smart Life Festival 2026
Articoli più Letti Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, Fontana nuovo leader di Forza Italia: ‘A Giacobazzi era venuto meno il coraggio di attaccare la sinistra’

Modena, Fontana nuovo leader di Forza Italia: ‘A Giacobazzi era venuto meno il coraggio di attaccare la sinistra’

Articoli Recenti Addio a Marisa Malavasi, anima di Forza Italia nella Bassa

Addio a Marisa Malavasi, anima di Forza Italia nella Bassa

Modena, ex detenuto senzatetto muore sulle tribune del Novi Sad

Modena, ex detenuto senzatetto muore sulle tribune del Novi Sad

Condomini sicuri, Paldino propone una legge regionale: 'Stop ai professionisti improvvisati'

Condomini sicuri, Paldino propone una legge regionale: 'Stop ai professionisti improvvisati'

Modena, addio Policlinico, verso il raddoppio di Baggiovara. I medici Anaao: 'Nessun coinvolgimento, appreso dalla stampa'

Modena, addio Policlinico, verso il raddoppio di Baggiovara. I medici Anaao: 'Nessun coinvolgimento, appreso dalla stampa'