Polizia locale Modena, il Sulpl: 'Dal Comando nessuna comunicazione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

apprendiamo dalla stampa di opere di riqualificazione delle sede di Via Galilei. A seguito di un incontro richiesto agli attori della sicurezza dagli Rls a febbraio per diverse anomalie relative alla sicurezza del Comando di via Galilei, in data 25 marzo si è tenuto un sopralluogo, nel corso del quale casualmente il Sulpl ha appreso del 'concretizzarsi di un finanziamento Ministeriale per il rifacimento della sala operativa e della prossima installazione di pannelli fotovoltaici e della sistemazione delle vetrate dell'ingresso sede'. Nei giorni successivi gli Rls richiedevano formalmente di essere informati in merito al finanziamento ministeriale e all'iter opere di ripristino della copertura dell'atrio. Nel mese di giugno gli agenti e i rappresentanti di questa sigla sindacale, che rappresenta l'85% del personale sindacalizzato del Settore, apprendevano sempre dalla stampa dell'inserimento da parte del Ministero dell'Interno del progetto di potenziamento della sala operativa che dovrebbe consentire di superare anche le numerose problematiche segnalate puntualmente e ripetutamente da anni da questa sigla sindacale'.

A parlare è il segretario modenese del Sulpl Elisa Fancinelli.

'Stante la soddisfazione per la realizzazione di questo intervento, auspicavamo di essere informati come caldeggiato ma dato che nulla è avvenuto, i primi giorni del mese di agosto il Sulpl è stato costretto ad inoltrare istanza scritta ai vertici di via Galilei chiedendo incontro per essere informati in merito all'iter dei lavori di prossima realizzazione. Ancora oggi nessun riscontro, nemmeno informale c'è stato e, ancora una volta, si apprendono notizie che riguardano la sicurezza dei Lavoratori e l'efficienza e l'efficacia del servizio di Polizia Locale, dai media - continua Fancinelli -.



Purtroppo la mancanza di comunicazione tra i due dirigenti della Polizia locale e i rappresentanti sindacali pare essere un crescente problema, che interessa anche tutti gli agenti e quindi i cittadini, e rischia di ledere il rapporto di fiducia e rispetto tra questi ultimi e gli appartenenti al Corpo, come è accaduto anche nei giorni scorsi quando, nè gli agenti nè i cittadini erano stati informati della decisione di chiudere per otto giorni il posto integrato di viale Molza (che è un dato di fatto che di 'integrato' è rimasta solo l'insegna), in quanto da almeno cinque anni è garantita solo la presenza della Polizia Locale, poteva far pensare che in qualche modo la Polizia Locale fosse in ferie. La mancanza del passaggio di informazione non ha consentito, tra l'altro, di deviare gli utenti presso un punto di riferimento importante in un punto strategico della città, poi rivelatosi chiuso'.