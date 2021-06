Qualità della vita Sole24Ore, Modena non è più un paese per giovani

Diciannovesima provincia in Italia per la qualità della vita degli anziani, 23esima per la qualità della vita dei giovani, addirittura 36esima per la qualità della vita dei bambini. Modena scivola in basso nelle classifiche della qualità della vita pubblicate oggi dal Sole24Ore, appena sei mesi fa infatti la provincia modenese era 15esima assoluta ( qui l'articolo ).A pesare negativamente nel risultato finale, nella fascia dei bimbi, è soprattutto il nodo-scuola. Modena risulta infatti, ad esempio, 93esima su 107 province per numero di alunni in ogni classe. E ancora, Modena è 17esima per tasso di fecondità, 25esima per numero di pediatri, 51esima per retta media degli asili nido, 15esima per posti disponibili al nido, 90esima per spazio abitativo (superficie media/componenti medi delle famiglie), 21esima per verde attrezzato, 38esima per delitti denunciati a danno di minori.Per quanto riguarda i giovani da sottolineare in particolare il dato negativo dei canoni medi di locazione (50esimo posto), il 21esimo posto per saldo migratorio totale (differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di residenza) e il 58esimo posto per numero di spettacoli e concerti ogni 1000 giovani 18-35 anni.Dal punto di vista demografico la popolazione modenese invecchia in fretta e in modo preoccupante, seguendo un trend che accomuna tutto il Paese. Gli over 65 a Modena rappresentano il 23.3% (+4.2% rispetto a 5 anni fa), i bambini sono il 9.4% (-9.9% rispetto al 2016), mentre la fascia 18-35 anni rappresenta il 18.3% (+1.8%).