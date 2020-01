Raccolta fondi per Bonaccini, un successo: 24mila euro in 8 giorni

Nella giornata di ieri, ad una settimana esatta dall’apertura del crowdfunding a sostegno della campagna elettorale di Stefano Bonaccini, la raccolta di fondi sul web ha superato i 20.000 euro (sono quasi 24.000 in questo momento). Circa 1.200 donatori hanno risposto all’appello per sostenere il presidente uscente e ricandidato alla guida della Regione Emilia-Romagna.“Ringrazio tutti i cittadini che con tante piccole donazioni stanno dimostrando di credere nella nostra proposta per costruire un’Emilia-Romagna ancora più forte e più giusta. Una regione che, partendo dal buon governo di questi anni, vuole fare un passo avanti per una nuova e buona occupazione, la sostenibilità e la tutela dell’ambiente, una crescita inclusiva, una sanità pubblica che garantisca le cure migliori a tutti, ai poveri come ai ricchi. Per me è importante sapere di avere la fiducia di tante persone comuni. Abbiamo scelto di raccogliere fondi in maniera trasparente e democratica, per un campagna nella quale parlo delle nostre proposte – come ho fatto fino ad oggi e come continuerò a fare, ogni giorno – e mai per lanciare offese o fake news. Andiamo avanti insieme”.