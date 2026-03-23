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Referendum, affluenza in provincia di Modena al 67%, Modena supera il 70, vittoria del No

Referendum, affluenza in provincia di Modena al 67%, Modena supera il 70, vittoria del No

Modena e Castelnuovo Rangone i Comuni in cui si supera il 70%. Polinago dove si è votato meno. La misura della vittoria del NO aumenta mano a mano che avanza lo scrutinio: a 21890 sezioni scrutinare su 61533 totali il risultato è: SI 45,36% e NO 54,64

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La provincia di Modena chiude il referendum con un’affluenza complessiva alta, da elezioni che si attesta intorno al 67%. Supera il 58% a livello nazionale. Dati importanti per un referendum, a livello di politiche. Modena insieme a Castelnuovo Rangone, è il Comune che ha superato il 70%. La partecipazione è risultata più alta nei centri della pianura e nella cintura urbana, mentre nei comuni dell’Appennino si è registrato un coinvolgimento più contenuto.

Il Comune più partecipativo è stato Castelnuovo Rangone, che ha raggiunto il 70,80% di affluenza, confermandosi il territorio più attivo della provincia. Subito dietro si collocano Modena città, con il 70,39%, e altri centri caratterizzati da una forte tradizione civica come Formigine, Campogalliano e Medolla, tutti oltre la soglia del 69%.

All’estremo opposto, il dato più basso arriva da Polinago, che si ferma al 59,22%, risultando il comune meno partecipativo dell’intera provincia. Valori simili si riscontrano anche in altri territori montani come Pievepelago, Lama Mocogno e Pavullo nel Frignano, dove l’affluenza resta stabilmente sotto il 62%. È un trend che si ripete spesso nelle consultazioni: la montagna tende a partecipare meno rispetto alla pianura, complice anche la dispersione territoriale e una diversa composizione demografica.

Nei principali centri urbani, la partecipazione si mantiene generalmente alta. Modena supera il 70%, mentre Carpi si attesta al 67,49%, Mirandola al 66,14% e Vignola al 65,99%. Sassuolo rappresenta un’eccezione parziale, con un’affluenza del 63,79%, più bassa rispetto agli altri grandi comuni ma comunque superiore ai valori registrati in Appennino.

Le proiezioni Opinio-Rai, forniscono un vantaggio per il NO al 53,1%, con il SI' al 46,9%. La misura della vittoria del NO aumenta mano a mano che avanza lo scrutinio: a 21890 sezioni scrutinare su 61533 totali il risultato è: SI 45,36% e NO 54,64%.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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