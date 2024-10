Regionali, Azione prepara la lista modenese: ci saranno Morelli e Cargioli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

il veto del M5S di Giuseppe Conte al campo largo con Renzi stesso. Italia Viva vorrebbe infatti rientrare dalla finestra nella competizione regionale emiliana candidando un proprio uomo in una lista allargata, anche a costo di rinunciare al simbolo, ma l'asse a traino Azione ha posto un deciso niet non tanto sul partito, quanto su un preciso nome. Il movimento di Calenda sarebbe pronto ad accettare l'accordo coi renziani, purchè in lista non entri la consigliera uscente Giulia Pigoni.

Il duo Zanca-Richetti non ha infatti digerito il 'tradimento' politico della Pigoni la quale, a questo punto, per sperare in una candidatura deve bussare alla porta della lista civica del presidente Michele De Pascale. Cinque anni fa l'operazione le riuscì nella lista di Bonaccini, ma questa volta a Modena si troverà nella stessa lista un avversario ostico e con un bagaglio importante di preferenze come Vincenzo Paldino.

Intanto emergono i primi nomi della lista di Azione a Modena, alla quale sta lavorando in prima persona lo stesso commissario (nonchè assessore Paolo Zanca). Sarà sicuramente candidato l'ex assessore carpigiano Simone Morelli (nella foto con Matteo Richetti) per la prima volta pronto a misurarsi con la roulette delle preferenze, così come sarà in lista la pavullese Stefania Cargioli, reduce da un buon risultato alle ultime Europee. Per la Bassa potrebbe poi essere candidata l'ex assessore di Mirandola Antonella Canossa.

Affinchè scatti il secondo consigliere in Regione (quindi a Modena dopo Bologna) Azione in una coalizione data per vincente, dovrebbe superare la soglia del 4%, un risultato ambizioso ma che pare alla portata del movimento di Calenda.

Giuseppe Leonelli