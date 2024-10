Lo scontro Conte-Renzi non minerà il patto con De Pascale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Con riferimento specifico alle alleanze alle elezioni regionali, compresa, ovviamente, quella in Emilia-Romagna in vista delle elezioni di novembre. Parole, quelle di Conte, commentate subito, nella serata di ieri, dal candidato PD e di centro sinistra alla presidenza della Regione Michele De Pascale che ha ricordato sostanzialmente come il percorso sia già avviato e che, una alleanza con Itala Viva già c'è.

E, tra le righe, che l'alleanza con i 5 Stelle, sarebbe cosa fatta. Del resto la conferma era già arrivata nei giorni scorsi dagli stessi coordinatori regionali del Movimento Lanzi e Croatti fotografati al lavoro con il consigliere regionale Piccinini, dichiaratamente soddisfatti del contributo dato al programma di Michele De Pascale, condivido negli elementi centrali e sui temi forti, e da affinare (solo da affinare), su alcuni punti non meglio specificati. E del resto il fatto che nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata a commento delle parole del leader nazionale, dagli stessi coordinatori regionali, indica che grossi scossoni presumibilmente non ci saranno. Altra conferma sarebbe data dal fatto che a livello territoriale del movimento sarebbe confermato l'appuntamento di domenica prossima con De Pascale nel tavolo aperto sul programma su sui sta lavorando, in un altra veste, l'assessore regionale PD Vincenzo Colla.





In definitiva, gli effetti della bordata di Conte si sarebbero esauriti nello studio di Bruno Vespa, in qualche nota stampa e in una leggera fibrillazione, già rientrata, tra gli attivisti e i candidati che, nonostante i tanti voti sacrificati sull'altare dell'accordo e del sostegno al PD alle amministrative, credono che l'essere parte della coalizione di centro sinistra a sostegno di De Pascale, e di rappresentare pur con un numero di consiglieri risicato, la probabile maggioranza di governo, sia la scelta migliore. Con tanto di Italia Viva.

Con o senza Itala Viva, il campo largo, per Elena Ugolini, candidata civica alla presidenza sostenuta dal centro destra, 'è un’accozzaglia di partiti creata solo per “andare contro”, non per costruire il futuro della nuova Regione. Lo dimostrano le profonde divergenze su temi fondamentali, come infrastrutture e ambiente. Sono divergenze che impediranno di garantire un governo efficace per l’Emilia-Romagna”.



Gi.Ga.