Regionali ER, domani il forum di Rete Civica apre la campagna elettorale del centrodestra

Alla conferenza stampa erano presenti Alecs Bianchi, presidente di Rete Civica, Carlo Monaco, filosofo ispiratore e fondatore dell’Associazione,, rispettivamente capogruppo e consigliere regionale di Rete Civica e, per la locale lista civica, Veronica Verlicchi, capogruppo in Consiglio comunale de La Pigna.'Questo Forum Civico si propone come spazio di discussione e confronto di idee e proposte per il futuro della Regione Emilia-Romagna, che dopo la scelta del suo Presidente di andare a Bruxelles, veleggia verso elezioni anticipate con ancora troppe criticità da risolvere' - hanno spiegato i promotori dell'evento.Il forum ravennate di fatto apre la campagna elettorale in vista del voto in Regione che verosimilmente si terrà il 27 ottobre.

Una scadenza anticipata dalla decisione di Bonaccini di candidarsi alle Europee, venendo meno alla sua promessa di restare alla guida dell'Emilia Romagna fino all'ultimo giorno. Per la sua successione in casa centrosinistra in pole position vi è l'attuale sindaco di Ravenna Michele De Pascale e non è un caso - come sottolineato da Marco Mastacchi - che l'evento di domani sia stata organizzato proprio a Ravenna.

Il centrodestra al momento sembra voler puntare sulla candidatura civica di Elena Uguolini, un nome che - sotto molti punti di vista - incarnerebbe il profilo civico auspicato da Mastacchi e Pelloni. 'I civici hanno dimostrato di essere determinanti per la vittoria delle coalizioni di centrodestra - ha detto Alecs Bianchi -. La vittoria di Luca Vecchiettini a Pianoro è l'esempio più eclatante, ma ovunque si è visto come l'apporto rappresentato dall'impegno dei cittadini svincolato dai partiti abbia portato un valore aggiunto fondamentale'.



Un ruolo, quello del civismo, che il professor Carlo Monaco, già candidato alla presidenza della Regione contro Vasco Errani nel 2005, ha sottolineato con forza. 'La crisi di credibilità dei partiti politici è una delle cause della disaffezione rispetto alla politica e dell'astensionismo. Ecco allora che il civismo non è una neutralizzazione della politica, ma viceversa è il modo con cui i cittadini si impegnano per riappropriarsi della cosa pubblica'.



Tanti i temi in evidenza nella giornata organizzata da Rete Civica. Domani si parlerà di sanità e sociale, di infrastrutture e territorio, turismo e benessere, agricoltura e sviluppo sostenibile e salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, senza dimenticare una riflessione sul significato profondo di civismo tra agire sociale e volontà politica.

Ecco l'elenco dei relatori: Carlo Monaco, Francesco Giubilei, Stefano Bonaga, Riccardo Forni, Edgardo Contato, Lorenzo Venturini, Roberto Pettinari, Riccardo Fricke, Guglielmo Garagnani, Angelo Frascarelli, Barbara Panzacchi, Bruno Bianchini, Andrea Formenti, Gianluca Zattini e Arturo Cerulli.

Tra i politici previsti gli interventi, tra gli altri, del viceministro Galeazzo Bignami, del senatore Fdi Alberto Balboni, della senatrice Lega Lucia Borgonzoni, di Gianfranco Rotondi della Democrazia cristiana e di Ettore Rosato di Azione.