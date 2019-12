Regionali Emilia Romagna, si completa la rosa dei candidati presidente

per il Pd e liste civiche varie,per Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia,per Rifondazione e liste di Sinistra eper il Movimento 5 Stelle.Si completa dunque con il voto di Rousseau la squadra dei candidati alla presidenza della Regione Emilia Romagna in vista del voto del 26 gennaio. Una campagna elettorale che è già partita e che si è concentrata sinora sul dualismo Bonaccini-Borgonzoni.. Lugli infatti toglie a Bonaccini una fetta di elettori di sinistra che - comprensibilmente - non si riconoscono in una alleanza che ha incassato l'endorsement di Casini o la candidatura modenese della storica donna di centrodestra locale Bergamaschi . Benini invece toglie al Pd, con cui è alleato a Roma, una fetta di scontenti. Un elettorato, quello grillino, certamente decimato, ma che comunque anche dovesse raggiungere il 6% (gli ultimi sondaggi ora lo danno ora al 5,5% ) potrebbe risultare decisivo per consegnare la vittoria alla Lega di Lucia Borgonzoni.