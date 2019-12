Regionali, nella lista di Bonaccini anche la ex M5s Mucci

non ha fatto mistero di andare a caccia di voti M5s nella sua corsa al bis in Regione Emilia-Romagna. Clamorosa la scelta del referente modenese M5Sdi candidarsi col Pd a Modena, ma ora nella lista civica di Bonaccini pare proprio che ci sarà posto anche per l'ex 5 stelle imolese. Eletta parlamentare nel 2013 proprio coi 5 stelle, Mucci lasciò la compagnia insieme ad altri transfughi in polemica con la conduzione del Movimento. Negli ultimi tempi Mucci ha aderito ad Azione, il nuovo partito di Carlo Calenda e Matteo Richetti. Poco fa Mucci ha postato sul social una foto significativa proprio con Calenda.'Che ne dite, la diamo una rinfrescata alla classe politica della Regione Emilia-Romagna?', scrive Mucci. Proprio oggi Calenda ha lanciato la campagna di Azione in vista delle regionali, confermando che il sostegno è in particolare alla lista civica 'Bonaccini presidente', che ospita anche Italia viva di Matteo Renzi.