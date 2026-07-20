Rifiuti, aumenti anche per costi carburante, ma la qualità della differenziata peggiora con i cassonetti

Sono alcuni degli elementi che insieme ai dati che confermano un peggioramento della qualità della raccolta differenziata nel Comune di Modena dopo il nuovo cambio di sistema che ha visto la revoca del porta a porta inizialmente adottato, con il ritorno ai cassonetti attuale, sono stati resi noti oggi dall'assessore al bilancio e all'ambiente Vittorio Molinari nel corso della seduta ddel Cnsiglio Comunale dedicata, tra i punti, alla presa d'atto del Piano economico finanziario Atersir (Agenzia territoriale Emilia Romagna Servizio Idrico e Rifiuti),, approvato nei giorni scorsi, nonostante le defezioni e i voti contrari di diversi sindaci, nella riunione dell'Agenzia, riguardante l'ambito provinciale modenese.
l’assessore all’Ambiente e al Bilancio Vittorio Molinari ha confermato che l’aumento dell’8,8% del piano economico-finanziario 2026 è il risultato di una combinazione di fattori strutturali che incidono direttamente sul costo del servizio.
Un passaggio particolarmente rilevante riguarda la qualità della raccolta differenziata nel primo semestre 2026. L’assessore ha riportato i dati del monitoraggio certificato da Hera, secondo cui la frazione estranea nella carta è aumentata di due punti e quella nella plastica di un punto. Si tratta di un peggioramento lieve ma significativo, che Molinari collega alla fase di transizione dal sistema dei sacchi al conferimento nei cassonetti.
Molinari ha definito il quadro complessivo come un risultato “positivo ma da governare”: la percentuale di raccolta differenziata è cresciuta fino al 73% nel primo semestre 2026, ma la qualità ha mostrato un leggero peggioramento che richiede attenzione, soprattutto in vista della seconda metà dell’anno, quando si concentra la maggior parte dei conferimenti. L’assessore ha ribadito che l’amministrazione sta monitorando attentamente la fase di transizione e che l’obiettivo è migliorare la qualità della differenziata e ridurre le frazioni estranee, così da contenere i costi di trattamento e prevenire ulteriori pressioni tariffarie negli anni successivi.