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Ruota panoramica, Mezzetti: 'Chi fa sbaglia, Modena civica in 5 anni non ha fatto nulla'

Ruota panoramica, Mezzetti: 'Chi fa sbaglia, Modena civica in 5 anni non ha fatto nulla'

'Chiederei a lei che cosa ha fatto nei cinque anni in cui la sua lista civica è stata in maggioranza, ma glielo dico io nulla, non ha fatto nulla'

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'Dopo la decisione di smontare la ruota panoramica che era stata montata l'estate scorsa al Parco Novi Sad, vedo che sono scoppiate tante polemiche. Lo scorso anno avevamo detto che noi avevamo come obiettivo quello di rianimare le parti della città che vedono, registrano cattive frequentazioni e il modo migliore per farlo è di portare lì delle attività. E così abbiamo fatto al Parco Novi Sad. Non abbiamo trovato, devo dire, grandi disponibilità da parte di tanti operatori commerciali o culturali di fare lì delle attività, ma abbiamo trovato un imprenditore che ha accettato di rischiare del proprio, quindi con un rischio di impresa, ha investito delle sue risorse installando la ruota panoramica al Parco Novi Sad insieme anche al trenino. Chiariamo una volta per tutte definitivamente che il Comune non ha speso un euro per questa operazione, è un'operazione completamente a rischio di impresa da parte del privato, che ci ha rimesso anche del suo'.

Così il sindaco Mezzetti, in un video, spiega la genesi della installazione della ruota panoramica al Parco Novi Sad, progetto ora definitivamente naufragato.


'Purtroppo dopo un mese e mezzo di attività, che aveva registrato già effetti positivi, non essendosi registrato più nessun fatto delittuoso in quella parte del Parco Novi Sad, purtroppo un'inchiesta nazionale ha bloccato gran parte di quel tipo di impianti in tutta Italia e c'è cascata anche la ruota panoramica di Modena.

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Da allora ad oggi non siamo più riusciti a trovare la strada burocratica per riattivare la ruota e quindi si è deciso di procedere allo smontaggio - continua Mezzetti che poi attacca direttamente il consigliere Katia Parisi che ieri ha criticato la giunta sul tema -. Vedo consiglieri comunali, in particolare una consigliera comunale che ha fatto parte della maggioranza in Comune per cinque anni, dire che siamo privi di visione, che non facciamo nulla per riqualificare il Parco Novi Sad. Chiederei a lei che cosa ha fatto nei cinque anni in cui la sua lista civica è stata in maggioranza, ma glielo dico io nulla, non ha fatto nulla'.

'Certo, noi possiamo sbagliare, io per primo posso compiere degli errori, ma almeno ci proviamo, chi fa sbaglia, chi non fa sicuramente non sbaglia mai. Comunque noi non ci arrendiamo, noi proseguiremo, insisteremo, già diverse sono attività che si svolgono al Parco Novi Sad. Proveremo a portarne delle altre, ad animare ancora questo parco, perché dobbiamo restituirlo alla città, farlo vivere, perché lì c'è il principale parcheggio al servizio del centro storico e vogliamo renderlo sempre sicuro, fruibile e attrattivo'.

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