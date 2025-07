Sì a revoca cittadinanza al Duce, Fdi di Belluno dà lezione ai meloniani di Carpi

Due sere fa il Consiglio comunale di Feltre (Belluno) ha approvato la delibera che revoca la cittadinanza onoraria conferita nel 1924 a Benito Mussolini. Anche il voto di un consigliere di Fratelli d'Italia ha permesso, Denis Zatta, ha permesso di far passare il documento. Un passaggio importante anche in chiave modenese, o meglio, carpigiana. A Carpi infatti un analogo documento presentato da Michele De Rosa, consigliere comunale di Forza Italia, è stato approvato col voto del centrosinistra ma senza il sostegno dei colleghi di coalizione Fdi e Lega. Non solo, a Carpi De Rosa è finito nel mirino delle accuse più o meno velate, più o meno esplicite dei meloniani che non hanno gradito questa presa di posizione contro il Duce. Insomma, Fratelli d'Italia sembra lentamente volersi affrancare dal Ventennio... Almeno a Belluno, non certo a Carpi.

Nella foto De Rosa con la leader carpigiana di Fdi Arletti