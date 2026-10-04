Salim El Koudri sapeva cosa stava facendo, Vannacci: 'Mezzetti ora convochi un'altra manifestazione contro l'odio'

'El Koudri, l'immigrato stragista di Modena, non era un pazzo, non era uno squilibrato. L'attentatore era capace di intendere e di volere, come confermano i periti nominati dal gip, sapeva cosa stava facendo e sapeva il male che ne sarebbe derivato. Ora mi aspetto che la sinistra e il sindaco di Modena convochino un'altra manifestazione contro l'odio. Contro l'odio dell'attentatore per l'Italia, per gli italiani e per la nostra cultura e civiltà. Salim El Koudri odiava profondamente l'Italia, quella stessa Italia che lo ha accolto, lo ha educato e lo ha sfamto'. A dirlo è il generale Roberto Vannacci in un video nel quale chiama direttamente in causa il sindaco Massimo Mezzetti. Parole che arrivano dopo la perizia che ha certificato la capacità di intendere e di volere di Salim El Koudri.