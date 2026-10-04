Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Salim El Koudri sapeva cosa stava facendo, Vannacci: 'Mezzetti ora convochi un'altra manifestazione contro l'odio'

Salim El Koudri sapeva cosa stava facendo, Vannacci: 'Mezzetti ora convochi un'altra manifestazione contro l'odio'

'Ora mi aspetto che la sinistra e il sindaco di Modena convochino un'altra manifestazione contro l'odio. Contro l'odio dell'attentatore e per l'Italia'

1 minuto di lettura

'El Koudri, l'immigrato stragista di Modena, non era un pazzo, non era uno squilibrato. L'attentatore era capace di intendere e di volere, come confermano i periti nominati dal gip, sapeva cosa stava facendo e sapeva il male che ne sarebbe derivato. Ora mi aspetto che la sinistra e il sindaco di Modena convochino un'altra manifestazione contro l'odio. Contro l'odio dell'attentatore per l'Italia, per gli italiani e per la nostra cultura e civiltà. Salim El Koudri odiava profondamente l'Italia, quella stessa Italia che lo ha accolto, lo ha educato e lo ha sfamto'. A dirlo è il generale Roberto Vannacci in un video nel quale chiama direttamente in causa il sindaco Massimo Mezzetti. Parole che arrivano dopo la perizia che ha certificato la capacità di intendere e di volere di Salim El Koudri.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Bollette e inflazione alle stelle, sabato 17 ottobre la Cgil manifesta a Roma: 'A Modena serve unità sindacale'

Bollette e inflazione alle stelle, sabato 17 ottobre la Cgil manifesta a Roma: 'A Modena serve unità sindacale'

Modena, grande partecipazione alla cena dell’Associazione Angela Serra: insieme per il futuro del Com

Modena, grande partecipazione alla cena dell’Associazione Angela Serra: insieme per il futuro del Com

In monopattino senza casco, targa e assicurazione: sanzioni per 2.200 euro in poche ore

In monopattino senza casco, targa e assicurazione: sanzioni per 2.200 euro in poche ore

Mercato del lunedì, il Comune rinnova la convenzione con il Consorzio di Sirri anche nel 2027

Mercato del lunedì, il Comune rinnova la convenzione con il Consorzio di Sirri anche nel 2027

El Koudri, una lezione per Tajani e Piantedosi

El Koudri, una lezione per Tajani e Piantedosi

Modena, semaforo spento in via Staffette Partigiane: viabilità precaria da 24 ore

Modena, semaforo spento in via Staffette Partigiane: viabilità precaria da 24 ore

Articoli più Letti Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Articoli Recenti Modena, El Koudri capace di intendere e volere. Mezzetti: 'Ora accertare fino in fondo le responsabilità'

Modena, El Koudri capace di intendere e volere. Mezzetti: 'Ora accertare fino in fondo le responsabilità'

Seta, Cgil e Uil durissimi contro la Cisl: 'Menzogne sindacali e irresponsabilità aziendali'

Seta, Cgil e Uil durissimi contro la Cisl: 'Menzogne sindacali e irresponsabilità aziendali'

Natalità Bene Comune, da Modena un nuovo sostegno bipartisan alla legge regionale

Natalità Bene Comune, da Modena un nuovo sostegno bipartisan alla legge regionale

Dup Modena, Mazzi: 'Investimenti crollati da 200 a 81 milioni. Così si condanna Modena al declino'

Dup Modena, Mazzi: 'Investimenti crollati da 200 a 81 milioni. Così si condanna Modena al declino'