Salvini tra imprese e terremotati: 'Sardine? Non fanno che seguirmi'

'Una giornata molto istruttiva passata tra aziende e operai con i loro problemi: quelli dell'agricoltura, dello zucchero, del terremoto e di chi da sette anni è ancora fuori casa'.Così Matteo Salvini commenta la sua giornata modenese, passata tra Carpi e Novi di Modena, con una chiamata a Finale Emilia, dal sindaco impegnato con i problemi legati alla rottura dell'argine del canale diversivo. Giornata finita alle 20,30 con la cena con simpatizzanti, eletti e militanti, al 2012. Anziché in centro alle 18, a pochi metri dalla sardine. Per Salvini la giornata elettorale era finita, quando per le sardine ed il popolo della sinistra, era appena iniziata. Sono le 19 quando da Piazza Grande si radunano dalle 5000 alle 6000 persone sotto gli ombrelli e sotto i portici a cantare Bella Ciao, 'contro di lui'. 'Che siano contro Salvini o la Lega non importa. Importante è che le manifestazioni siano pacifiche. Mi spiace che qualcuno degli organizzatori debba ancora chiedermi scusa per avermi minacciato di morte, e mi debbano inseguirmi, queste sardine hanno vite un pò strane, io non passo la mia vita inseguendo altri, però va bene così'Carpi, Novi, Salvini ascolta i cittadini (a Novi una famiglia che dal 2012 vive ancora in un container), ma soprattutto imprenditori in incontri dedicati. I problemi sono tanti: dal maltempo alla cimice asiatica che hanno messo in ginocchio l'intero comparto ortofrutticolo che soprattutto per la pera di qualità ha qui la maggior parte della produzione nazionale. 'Mi hanno dato i compiti da fare a Bruxelles per portare a casa un pò risorse. C'è la cimice asiatica che ha fatto disastri, ma più in generale gli agricoltori lamentano la mancanza di manutenzione del territorio, dei fiumi e dei boschi'Sul fronte nazionale Salvini insiste su Burocrazia ('da tagliare'), tasse ('da ridurre') e infrastrutture ('da realizzare'). Poi tappa finale al 2012, le cena. Con secondi a base di maiale. Le sardine questa sera, non sono contemplate.