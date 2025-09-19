Sanità in emergenza: per il 'progetto montagna' l'Ausl punta su telemedicina e ospedale virtuale
L'Azienda sanitaria conferma la necessità di supportare con consulenze specialistiche gli operatori del primo soccorso, ma dopo la cancellazione dei Medici di Emergenza Territoriale punta su algoritmi e tecnologia
Il progetto prevede l'apertura al confronto anche con tutti i portatori di interesse del territorio, i sindacati confederali e i cittadini.
Da sottolineare infine l’importanza della sinergia con le associazioni di volontariato per garantire la rete dell’emergenza-urgenza, con cui si lavorerà su modelli innovativi della rete per garantire il più alto livello di risposta possibile ai cittadini' - conclude l'Asl.
