Sanità in rosso: 'Troppe inefficienze e sprechi, ora basta'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Ancora una volta l'Asl di Modena è in rosso questa volta per 20 milioni e l'Azienda Ospedaliera Universitaria per altri 15 milioni. Si tratta di un deficit ingiustificabile visto che le prestazioni non sono mai decollate e negli ultimi anni le liste d'attesa sono state fallimentari, i servizi territoriali non sono di prossimità come vengono annunciati alla stampa e vi sono sacche di inefficienza intollerabili'



Il vicecoordinatore regionale di Forza Italia Antonio platis commenta così il disavanzo dei bilanci delle aziende sanitarie di Modena divise tra AUSL di Modena, con la competenza dei servizi sanitari e degli ospedali della provincia, e Azienda Ospedaliera Universitaria competente per i due principali ospedali: Policlinico e Civile Baggiovara. Entrando poi nel merito di quelle che lui chiama inefficienze del sistema, da tempo denunciate.



'Sono diversi i casi denunciati puntualmente dai nostri due consiglieri regionali Pietro Vignali e Valentina Castaldini. È evidente a tutti come l'introduzione dei Cau non abbia portato nessun miglioramento ai pazienti, ma privato di servizi alcuni territori e comportato ed aumentato la spese sanitarie. L'esempio del Cau di Fanano ne è la riprova. Con questa introduzione hanno ridotto la copertura dell'emergenza urgenza in montagna per puoi dover investire nuovamente per ripristinare parte del servizio. Vi è anche una certa sciatteria nello spendere le risorse pubbliche, penso ad esempio a quanto denunciato da Forza Italia nei giorni scorsi.Nei cassetti dell'ASL di Modena ci sono 727 kit di telecontrollo e 15 spirometrie ferme nonostante siano state pagate con i soldi. Pnrr dell'Europa. Si tratta di 700 mila euro che rimangono nei magazzini e non vengono dati ai pazienti che avrebbero bisogno di un telecontrollo e un monitoraggio continuo da remoto perché non sono stati formati gli operatori. È chiaro come ci sono tante migliorie da apportare e che la situazione lasciata dalla precedente direzione è stata gravemente lacunosa. Se non si inverte ora la rotta, l'intero sistema sanitario provinciale è oggettivamente a rischio' - conclude Platis Platis