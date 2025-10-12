Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Sanità Modena, la situazione è grave: Ctss assente'

'Sanità Modena, la situazione è grave: Ctss assente'

Maria Grazia Modena: 'Restiamo in fiduciosa attesa di un qualche sussulto di nuova e insperata vitalità dei responsabili della sanità modenese'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'Oggi abbiamo il certificato ufficiale dell’autorevole Fondazione del Monte sullo stato di salute della sanità modenese. Dice che il “paziente” sta proprio molto male, non è ancora morto per merito della riconosciuta qualità e abnegazione del personale medico, che in questi anni ha fatto da baluardo ad un definitivo tracollo. Parole come sentimenti, percezione usate per tacitare chi da anni sosteneva la deriva della sanità modenese vengono spazzate via da una realtà “certificata” peggiore di quanto si immaginasse'. Così Maria Grazia Modena, consigliere comunale e capogruppo della Lista Civica “Modena x Modena”.
'Lasciando da parte ogni commento polemico, sebbene il campo sia veramente largo e pieno di frutti velenosi pronti alla bisogna, vista la gravità del problema che investe tutti i cittadini e le cittadine modenesi, mi chiedo se non sia il caso di incominciare a mettere veramente le mani e le idee nella sanità modenese per provare a raddrizzarne l’andazzo, oltrepassando la solita invocazione a finanziamenti, sempre utili, ma non determinanti, se non si conosce il posto giusto dove metterli. Disponiamo di un sindaco che in campagna elettorale considerava la sanità un punto chiave, della CTSS (Conferenza Territoriale, Sociale e Sanitaria), organismo che permette alle Autonomie locali di svolgere il
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
ruolo loro assegnato del governo del sistema sociale e sanitario (copresieduta dal sindaco), e di due ottimi direttori generali di Aou e Ausl, che a quasi un anno dalla presa di servizio si sono fatti sicuramente una idea chiara della situazione sanitaria modenese e delle sue implicazioni e necessità. I due nuovi Direttori Generali hanno già certamente dato un segnale forte, più forte della parte politica della CTSS, lavorando incessantemente fianco a fianco, per allineare e avvicinare Ausl e Aou'.
'Fino ad ora la CTSS non ha dato forti segnali di presenza sul campo, ma tocca proprio a loro incidere sul rilancio della nostra sanità proponendo in una visione nuova, che tratti in modo unificato (olistico) le prestazioni della medicina di base e di quella ospedaliera, un piano, un disegno generale, le strategie di riprogrammazione e riorganizzazione della nostra sanità da sottoporre e discutere negli organi istituzionali e con i cittadini modenesi. Definito il progetto si fa la valutazione dei finanziamenti necessari da chiedere alla Regione per poterlo realizzare. Restiamo in fiduciosa attesa di un qualche sussulto di nuova e insperata vitalità dei responsabili della sanità modenese per poter dare un contributo concreto di competenze costruite in una vita dedicata alla
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
sanità modenese' - chiude la Modena.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Oncologo Massimo Federico assolto: 'La verità finalmente ristabilita'

Oncologo Massimo Federico assolto: 'La verità finalmente ristabilita'

Modena, il ministro Crosetto a Modena: 'Si è riaccesa speranza di Pace'

Modena, il ministro Crosetto a Modena: 'Si è riaccesa speranza di Pace'

Modena, patto Fdi-Pd su agenzia unica per la comunicazione: dopo inchiesta La Pressa l'accordo è saltato

Modena, patto Fdi-Pd su agenzia unica per la comunicazione: dopo inchiesta La Pressa l'accordo è saltato

Allarme sicurezza a Modena, sbagliato il silenzio del sindaco

Allarme sicurezza a Modena, sbagliato il silenzio del sindaco

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Modena, domani al Comunale il concerto per i 90 anni dalla nascita di Pavarotti

Modena, domani al Comunale il concerto per i 90 anni dalla nascita di Pavarotti

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Modena, servizi di informazione e comunicazione digitale del Comune: Mezzetti scardina strapotere Mediagroup

Modena, servizi di informazione e comunicazione digitale del Comune: Mezzetti scardina strapotere Mediagroup

Modena, visita degli amministratori pubblici all'inceneritore: Hera fa da guida

Modena, visita degli amministratori pubblici all'inceneritore: Hera fa da guida

'Rifiuti a Modena, dopo un giro al gioco dell’oca siamo ritornati al punto di partenza'

'Rifiuti a Modena, dopo un giro al gioco dell’oca siamo ritornati al punto di partenza'

Segreteria provinciale Cgil Modena, Alessandro De Nicola in pole per sostituire Daniele Dieci

Segreteria provinciale Cgil Modena, Alessandro De Nicola in pole per sostituire Daniele Dieci