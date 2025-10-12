'Sanità Modena, la situazione è grave: Ctss assente'
Maria Grazia Modena: 'Restiamo in fiduciosa attesa di un qualche sussulto di nuova e insperata vitalità dei responsabili della sanità modenese'
'Lasciando da parte ogni commento polemico, sebbene il campo sia veramente largo e pieno di frutti velenosi pronti alla bisogna, vista la gravità del problema che investe tutti i cittadini e le cittadine modenesi, mi chiedo se non sia il caso di incominciare a mettere veramente le mani e le idee nella sanità modenese per provare a raddrizzarne l’andazzo, oltrepassando la solita invocazione a finanziamenti, sempre utili, ma non determinanti, se non si conosce il posto giusto dove metterli. Disponiamo di un sindaco che in campagna elettorale considerava la sanità un punto chiave, della CTSS (Conferenza Territoriale, Sociale e Sanitaria), organismo che permette alle Autonomie locali di svolgere il
'Fino ad ora la CTSS non ha dato forti segnali di presenza sul campo, ma tocca proprio a loro incidere sul rilancio della nostra sanità proponendo in una visione nuova, che tratti in modo unificato (olistico) le prestazioni della medicina di base e di quella ospedaliera, un piano, un disegno generale, le strategie di riprogrammazione e riorganizzazione della nostra sanità da sottoporre e discutere negli organi istituzionali e con i cittadini modenesi. Definito il progetto si fa la valutazione dei finanziamenti necessari da chiedere alla Regione per poterlo realizzare. Restiamo in fiduciosa attesa di un qualche sussulto di nuova e insperata vitalità dei responsabili della sanità modenese per poter dare un contributo concreto di competenze costruite in una vita dedicata alla
