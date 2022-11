Sanitari reintegrati: in Emilia Romagna continuano le discriminazioni

La Regione ribadisce: i 480 operatori sanitari no vax (su un totale di circa 70.000 professionisti) andranno impiegati in modo da evitare il contatto con pazienti immunodepressi.Continuano le discriminazioni ai danni dei sanitari non vaccinati, almeno in Emilia Romagna, e una consigliera di maggioranza, Stefania Bondavalli, eletta nella lista del presidente Bonaccini, parla di 'sanatoria non rispettosa della scienza'.L'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, che aveva fornito già nei giorni scorsi le prime indicazioni alle Asl, fa il punto dopo la riunione del tavolo degli esperti Covid.Ancor più dura la consigliera della lista Bonaccini Stefania Bondavalli. 'La sanatoria - sostiene Bondavalli - è una scelta non rispettosa della scienza e soprattutto di quegli operatori che si sono vaccinati e si sono fatti carico dell'emergenza'. Sopra la rosa lasciata nei giorni scorsi da una mano anonima al Policlinico di Modena e dedicata ai medici reintegrati. Il fiore è stato prontamente tolto dall'ingresso.