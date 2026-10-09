'Scandalo Amo, Lenzini almeno aspetti che il Gip accolga la richiesta di archiviazione, prima di festeggiare'

'A proposito dello scandalo sull’ammanco di circa 600mila euro scoperto in Amo nel 2025, sul quale sono criticamente intervenuta diverse volte, apprendo un aggiornamento importante. È di ieri la notizia che la Procura di Modena ha chiesto l’archiviazione per l’ex amministratore unico, Stefano Reggianini, e per l’ex direttore generale, Daniele Berselli, non ravvisando nei loro comportamenti alcuna prova di dolo o di concorso nei reati contestati. In sostanza, da quel che si legge sui quotidiani, la Procura riconosce che i due in più occasioni hanno effettuato prelievi dai conti aziendali, consegnando poi il contante alla dipendente, una semplice impiegata, per una prassi gestionale disinvolta, ma in totale ed esclusiva buona fede, senza trattenere denaro per sé né trarre vantaggio da queste operazioni. E ci mancherebbe altro'. Così Maria Grazia Modena, consigliere comunale e capogruppo della Lista Civica Modena x Modena.
'Noi non abbiamo mai accusato l’ex amministratore unico e l’ex direttore generale di aver commesso reati. Resta però il fatto grave che un ammanco di quella entità, protrattosi per anni, sia sfuggito così a lungo a coloro cui spettava per legge e statuto controllare e vigilare sulla buona amministrazione interna di Amo. Quella che abbiamo sempre contestato è la responsabilità civile legata al ruolo ricoperto, e non è venuta meno.