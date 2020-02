'Scuola: a Modena prof festeggia in aula Bonaccini, sinistra condanni'

'Dopo le regionali in Emilia Romagna in un liceo modenese, un professore di una classe quinta del 'Muratori San Carlo' ha pensato bene di festeggiare la vittoria di Stefano Bonaccini, portando in classe vino e dolci. Correttamente, i ragazzi di Azione studentesca hanno manifestato tutto il loro sdegno, perché qui non è in discussione la legittima appartenenza politica di un insegnante, ma la sua decisione deliberata di ostentarla in modo del tutto inopportuno'. Così il senatore Lega Stefano Corti interviene sull'episodio accaduto a Modena 'Cosa sarebbe accaduto se un fatto simile a Modena fosse stato compiuto a favore della candidata Lega? uno studente con idee politiche diverse rispetto a questo insegnante cosa avrebbe dovuto fare di fronte a tale arrogante festeggiamento? L'episodio denunciato dall'associazione studentesca e non smentito dalla preside, merita un approfondimento e una ferma condanna da parte della sinistra - chiude Corti -. Bene dunque ha fatto la consigliera comunale della Lega Beatrice De Maio a chiedere chiarimenti formali al provveditore, poiché è giusto che i modenesi sappiano cosa viene insegnato nella scuola pubblica ai loro figli e se comportamenti simili siano ritenuti tollerabili e non passibili di censura'.