'Seta, Corte dei Conti conferma le posizioni espresse da Lega'

'Seta, Corte dei Conti conferma le posizioni espresse da Lega'

Bertoldi: 'Il clima è cambiato anche in questa Regione: è ormai chiaro che le amministrazioni di sinistra non possono più considerarsi al di sopra della legge'

Il consigliere comunale di Modena Lega Giovanni Bertoldi esprime 'soddisfazione per la delibera della Corte dei Conti Regionale che conferma le posizioni espresse da Lega Modena sul controllo pubblico di Seta'.

'Già nella precedente consigliatura Lega Modena aveva espresso le proprie perplessità circa il mancato adeguamento del Comune di Modena alle indicazioni della Corte dei Conti. Negli scorsi giorni la Lega, per voce del capogruppo Giovanni Bertoldi, aveva espresso una valutazione positiva rispetto alla decisione di Sindaco e Giunta di recepire finalmente tali indicazioni. Questa posizione, tuttavia, non è stata condivisa da tutto il Partito Democratico, tanto che la maggioranza non ha blindato la votazione sulle società partecipate del Comune, contenente proprio questi adeguamenti, non garantendo il numero legale e procrastinando la decisione alla seduta di bilancio - afferma Bertoldi -. Un segnale di insofferenza interna che rappresenta un dato politico da cogliere. In questo contesto, la delibera della Corte dei Conti si rivela particolarmente opportuna, confermando la correttezza delle posizioni espresse da Lega Modena, ma anche dalla Giunta'.

'Dalla conferma della natura pubblica di Seta e del suo controllo discendono conseguenze rilevanti per i modenesi: oltre alla riconquista di una trasparenza gestionale finora del tutto carente, il Comune e la Provincia di Modena potranno finalmente intervenire sui progetti riguardanti il trasporto pubblico locale del territorio.
Inoltre, viene rallentato il tentativo di TPER (società partecipata dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna) di accentrare e cannibalizzare il trasporto pubblico regionale - chiude Bertoldi -. La storia, per certi versi, sembra ripetersi, come già avvenuto nella vicenda del prolungamento dell’affidamento dell’illuminazione pubblica a Hera Luce, delibera successivamente smontata dal Tar e dal Consiglio di Stato, sulla quale Lega Modena aveva espresso fin da subito le proprie riserve. Evidentemente il clima è cambiato anche in questa Regione: è ormai chiaro che le amministrazioni di sinistra non possono più considerarsi al di sopra della legge, ma devono adeguarvisi in modo puntuale e rigoroso'.

Seta, doccia fredda per Tper. Corte dei Conti ai sindaci: 'Riprendete controllo pubblico'

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'

Modena, presidio antifascista: 'Da Comitato Remigrazione idee pericolose neonaziste'

Palazzo Ducale di Modena: 'Quella lapide è un'offesa, va rimossa'

Modena, due portafogli ritrovati e consegnati alla polizia locale

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Modena, rigenerazione urbana: altri 11 progetti presentati. C'è anche l'ex Terim

Alluvione in Romagna, tra gli indagati anche Rita Nicolini

Il decalogo della Remigrazione: obiettivo 50.000 firme per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare

