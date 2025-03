'Seta, dimissioni di Cirelli: ora serve un presidente esperto di Tpl'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Le dimissioni di Cirelli coincidono con l’avvio di una fase molto delicata per Seta. Se è vero che la Regione intende gettare le fondamenta della nuova società unica entro due mesi, a maggior ragione Seta deve recuperare la piena operatività del suo Cda, con un nuovo presidente che auspichiamo possa essere un esperto del trasporto pubblico locale, una figura in grado di rappresentare fino in fondo gli interessi dei Comuni soci e dei cittadini utenti del servizio'. Così Maurizio Denitto della Fit Cisl Modena sulle dimissioni di Alberto Cirelli.

'Procedure alla mano, occorrerà un bando per ricercare le candidature interessate alla presidenza del board di Seta, bando che verosimilmente porterà ad un risultato entro il mese di maggio.

La questione della governance di Seta sta subendo una forte accelerazione e, in qualche modo, i nodi verranno al pettine, uno dopo l’altro. Cirelli ha sempre detto una grande verità: il Cda non ha poteri gestionali, finanziari, decisionali, tutti affidati al socio di minoranza, Tper – prosegue Denitto –. Questo è il primo nodo: i soci pubblici, cioè i Comuni e le Province di Modena, Reggio e Piacenza, hanno il 51% ma non esercitano un controllo pubblico su Seta. Nondimeno, il nuovo presidente dovrebbe avere nel suo curriculum una solida preparazione in materia di trasporto pubblico locale. Non ci permettiamo di dire che il successore di Cirelli debba essere un tecnico o un politico. Questa è una prerogativa dei soci, ai quali chiediamo di puntare, però, su una figura attrezzata per essere un riferimento forte'.