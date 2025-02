Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L'inizio del declino del trasporto pubblico locale non è riscontrabile solo nel recente passato, ma è figlio anche di scelte politiche specifiche che, più che tenere conto delle competenze, hanno scelto di premiare le appartenenze, a discapito della città. Oggi Modena si trova a pagare un conto salatissimo in termini di gestione ed efficienza del trasporto pubblico. Negli anni, abbiamo assistito a qualsiasi tipo di scelta discutibile, sfociata anche in idee imbarazzanti, come quella dei famigerati accordi con il consolato filippino. L'incontro che si è tenuto giovedì in Provincia rappresenta un ulteriore motivo di attenzione da parte nostra, al netto dell'attacco al Governo che evidentemente non tiene conto di uno storico che parte da molto più lontano'.

A intervenire sul caso Seta è il capogruppo di Fdi a Modena Luca Negrini il quale si discosta dal coro entusiasta pro Mezzetti giunto anche dalla Cisl Un intervento, quello di Negrini, che si concentra sull'attacco ad Alberto Cirelli che - come dimostrato nel video de La Pressa - al termine dell'incontro di giovedì è fuggito alle domande dei giornalisti'Non si può procedere senza prendere realmente atto della totale insufficienza del presidente Cirelli - chiude Negrini -. Ricordiamo che, ad oggi, l'unica attività concreta e tangibile del presidente all'interno dell'azienda è stata quella di restare aggrappato alla poltrona e di opporsi ostinatamente alle dimissioni, che chiediamo ormai da due anni. Non può esistere un reale rilancio senza che siano sollevati dagli incarichi tutti coloro che hanno assistito e sono stati silenti attori del declino del trasporto pubblico modenese, Cirelli incluso, a cui rinnoviamo l'ennesima richiesta di dimissioni che chiediamo da due anni'.