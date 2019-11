Sfide Pd, Muzzarelli ecumenico: lancia sia Boschini che la Maletti

ln casa Pd si apre la campagna elettorale dei candidati modenesi in lista alle regionali. La sfida vera, come detto, tra i cattolici, è tra Giuseppe Boschini e Francesca Maletti.

E Boschini il 4 dicembre a Palazzo Europa apre la sua campagna elettorale. A lanciare la sua (ri)candidatura ci sarà il sindaco Giancarlo Muzzarelli, il presidente di Confapi Giovanni Gorzanelli e il segretario Cisl William Ballotta.

Del resto, va detto che il sindaco ha partecipato questa mattina al Baluardo della Cittadella anche all'inaugurazione della corsa della Maletti. Per non scontentare nessuno.