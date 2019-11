'Sinistra coraggiosa? Ci vuole proprio coraggio a sostenere Bonaccini'

'Coraggio? In effetti ci vuole coraggio a parlare di discontinuità nelle politiche della Regione e presentarsi con diversi consiglieri di maggioranza e proporre di allearsi nuovamente con un Bonaccini che non ha messo in discussione nessuna delle scelte fatte fino ad ora'. Così Stefano Lugli de L'Altra Emilia Romagna contesta la scelta di una fetta della sinistra di allearsi con Bonaccini.

'La legge urbanistica dà un'ulteriore spinta alla cementificazione: la si cancella o no? Bretella e Cispadana sono opere inutili e nemiche dell'ambiente: si cancellano o si subiscono? Il lavoro in appalto ha pervaso interi settori produttivi: si sta con gli operai che rivendicano diritti e giusti salari o con le false coop? Sanità e servizi pubblici stando andando verso la privatizzazione: si fa marcia indietro oppure no? L'autonomia apre la strada alla svendita dei beni comuni. Vogliamo fermare o no questa deriva? - attacca Lugli -. Sono domande che pongo ad amici e compagni che guardano con attenzione ad una proposta che si definisce ecologista e progressista ma che non la declina in scelte politiche coerenti. Perchè tutti noi che militiamo nel campo della sinistra sappiamo molto bene che da una coalizione che arriva fino a Renzi e Casini non può nascere alcun cambiamento reale. La Lega è un avversario, ma se la destra è cresciuta è perchè sono state fatte politiche sbagliate, e rinchiudersi nel fortino del centrosinistra può essere consolatorio ma non è sufficiente ad innescare il cambiamento, quello vero, di cui questa Regione ha bisogno. Con L'Altra Emilia Romagna mettiamo i nostri ideali e la nostra coerenza a disposizione di chi vuole costruire con noi una regione sicura, perchè giusta, pubblica e sostenibile. Perchè anche quando le strade sembrano strette c'è sempre un'alternativa'.