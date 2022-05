'Sisma, così il Pd oscura Mirandola dalla visita di Mattarella'

'Il decennale del sisma nella Bassa Modenese è stato giustamente ricordato questa mattina con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una presenza gradita e importante che testimonia la vicinanza dello Stato ai cittadini colpiti così duramente dalle scosse del 2012. Eppure, anche in questo contesto positivo, la politica locale e regionale targata Pd è riuscita purtroppo a rimarcare una divisione tra cittadini di una parte politica (quella 'giusta' qui in Emilia Romagna) e quelli che da quella parte politica non si sentono rappresentanti. Infatti la visita del Capo dello Stato, su invito del presidente della Regione Stefano Bonaccini, è stata organizzata in modo da escludere proprio il Comune più popoloso della Bassa. Mattarella si è fermato a Medolla e Finale, ma non a Mirandola, cittadina gravemente colpita dal sisma come tutte quelle del cratere e che, per la sua centralità, rappresenta indubbiamente un luogo-simbolo del dramma che gli emiliani hanno vissuto 10 anni fa.'Il dubbio che il Presidente non si sia fermato a Mirandola perché Stefano Bonaccini lo ha invitato nei Comuni amministrati dal suo partito è concreto e solo avere alimentato tale sospetto con questa scelta altrimenti incomprensibile è grave - continua Elisa Rossini -. La sinistra qui in Emilia si appropria persino delle calamità naturali, le fa proprie. Non per sostenere i cittadini ma per mantenere il consenso. Il Capo dello Stato è presidente di tutti gli Italiani e la sua figura non merita di essere strumentalizzata in questo modo. Ma del resto anche Bonaccini dovrebbe essere presidente di tutti gli emiliano-romagnoli, eppure alla ragion di partito non viene meno'.