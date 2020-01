Sotto La Pressa, elezioni Regionali: l'intransigenza di Amici (M5S)

E' certamente il candidato più di 'rottura' nella lista delche si presenta alle Regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio., ex consigliere comunale di Fiorano, è il primo ospite delle interviste 'Sotto La Pressa' ai candidati alle Regionali che la nostra redazione propone in questi 10 giorni che ci separano al voto.Giuseppe Amici mette al centro del suo impegno il tema ambientale e prende le distanze in modo chiaro dalla famosa scelta del Movimento a livello nazionale di dare il via alla Bretella Campogalliano-Sassuolo, scelta sottoscritta lo ricordiamo dall'ex sottosegretario : 'Il Movimento 5 Stelle al Governo ha commesso un errore sulla Bretella'.Critiche decise anche alla scelta di ex referente modenese del Movimento , di candidarsi col Pd: 'Con lui abbiamo sempre condiviso che i problemi in questa Regione sono storicamente legati al Pd. Esiste certamente per lui un problema di coerenza. L'ultima volta che ho visto Rebecchi faceva da verbalizzatore ai nostri incontri', mentre invece Amici tende la mano a chi ha deciso di abbandonare il Movimento sentendosi tradito dall'esperienza grillina , come, a Modena,A livello organizzato invece, riferendosi in particolare al senatore, chiede di 'tornare a mettere al centro le istanze del territorio e abbandonare un approccio verticistico'. 'Serve maggiore gioco di squadra e rapporti più stretti anche coi ministeri per mettere a frutto per il bene del territorio il nostro essere al governo'.Se la sfida in Regione è complicata anche per la stessa elezione in Consiglio del candidato presidente, guardando allo scenario nazionale Amici torna sul valore del famoso 'uno vale uno'. 'Prima delle persone nel nostro Movimento vengono le idee: Di Maio ha fatto un lavoro importante, se non verrà confermato capo politico chi lo sostituirà sono certo porterà avanti le idee del Movimento'.