'Il consiglio di quartiere Centro Storico non si è mai riunito per esprimere un parere sull'introduzione del permesso 'Ztl plus' che sembra facoltativo in quanto più costoso ma è praticamente obbligatorio, non ha mai saputo che la Giunta volesse controllare l'emissione e la validità dei permessi Ztl, iniziativa meritoria ma che doveva essere fatta da tempo e periodicamente. Aggiungo che sarebbe meglio controllare anche i requisiti di chi usufruisce dei permessi dei disabili che permettono di transitare e parcheggiare in centro storico per tutelare e favorire chi ha i titoli per usufruirne. Il plauso del presidente del quartiere Centro Storico sono dichiarazioni di un esponente del Pd ma non espressione del consiglio di quartiere in quanto mai ne abbiamo parlato in quartiere.

L'amministrazione comunale si è ben guardata dal farlo nonostante che il 20/1 l'assessore Guerzoni fosse in riunione del consiglio di quartiere centro storico a parlare di Pnrr e regolamento del verde come da odg 'imposto' a tutti i consigli di quartiere'. A intervenire sulla stangata-sosta a Modena è la professoressa Maria Grazia Modena e il consigliere di quartiere Centro storico Vittorio Ballestrazzi.'Il sindaco ha vinto le elezioni mettendo la partecipazione dei cittadini in primo piano, c'è un assessore alla partecipazione, ci sono i risultati del percorso partecipativo 'sei la mia città' e alla prima riunione operativa del consiglio di quartiere Centro Storico dove si poteva e doveva parlare di Ztl plus, controllo permessi... in Piazza Grande c'è stato un convegno di 'Smemorati di Collegno'.Esiste un 'regolamento della partecipazione territoriale' ma sembra che in Municipio lo abbiano solo stampato e non letto. Io chiederò immediatamente un'assemblea di zona, prevista dal regolamento, al presidente del quartiere centro storico e chiederò che la delibera di giunta venga sospesa in quanto il quartiere non è stato sentito sull'argomento. Invito tutti i cittadini del centro storico a fare altrettanto'.