Strattona l'arbitro: Tomsa, Primavera del Sassuolo, squalificato fino a fine anno

Il centrocampista 18enne aveva strattonato il direttore di gara spingendolo, prima dell’intervento di compagni di squadra e avversari

Troy Tomsa, il 18enne centrocampista della Primavera del Sassuolo che aveva strattonato l'arbitro Mattia Maresca, fermato da compagni di squadra e avversari, dopo essere stato espulso nella partita contro il Napoli il 7 marzo è stato squalificato fino alla fine dell'anno (31 dicembre 2026). 'Al minuto 17° del secondo tempo, espulso per avere rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose, dopo essersi allontanato all'esibizione del cartellino rosso, tornava sui suoi passi e, raggiunto il direttore di gara, con atteggiamento veemente e aggressivo gli rivolgeva gravissime minacce e nuove ingiurie entrando in contatto fisico col medesimo' - si legge nella motivazione del Giudice Sportivo.

Oltre alla squalifica fino a fine anno, per Tomsa si segnala anche un'ammonizione con diffida per 'comportamento scorretto nei confronti di un avversario (quarta sanzione)'. 

