Su Bibbiano 'la Commissione insabbia': consegnati paletta e secchiello

'L'unico scopo della conferenza stampa convocata dall'ufficio di presidenza della Commissione affidi regionali era quello di insabbiare quanto sta emergendo dall'inchiesta su Bibbiano. Per questo ho deciso, con un gesto platealmente provocatorio, di consegnare paletta, secchiello e un sacchetto di sabbia al presidente della Commissione Giuseppe Boschini. D'ora in poi, lo ribadiamo, Forza Italia non parteciperà più ai lavori di questa commissione, completamente inutile e dalla quale non ci sentiamo per nulla garantiti'. A parlare è il capogruppo di Forza Italia in Regione Andrea Galli che oggi ha inscenato questa protesta in Regione.'Affermare, come ha fatto l'ufficio di presidenza in modo compatto, ancor prima della conclusione dei lavori della Commissione, che il Sistema Bibbiano non esiste, è stata una scorrettezza inaudita verso le famiglie alle quali sono stati sottratti i bambini - continua Andrea Galli -. Un modo puramente strumentale per tentare di influenzare il voto in Umbria. Non ci sono riusciti, i cittadini non sono certo ciechi e sanno benissimo quando vengono presi in giro. Personalmente mi scuso con le persone che devono ancora essere audite, ma non continuerò a prestarmi a questa farsa. Giochini pure Boschini e il suo ufficio di presidenza con la paletta e il secchiello che ho loro consegnato: il 26 gennaio il centrodestra cancellerà la sabbia che loro stanno cercando di posare su questo scandalo'.