Taglio nastro convitto Modena, Mezzetti sui social oscura Muzzarelli

'Nasce oggi la “Casa Gialloblù“: il convitto che ospiterà i ragazzi del Settore Giovanile del Modena. Uno stabile completamente rinnovato in viale Monte Kosika, a pochi metri dal Braglia, che ospiterà 24 ragazzi delle giovanili provenienti da fuori città'. Così sui social oggi pomeriggio il sindaco Massimo Mezzetti dà la notizia della inaugurazione di questa mattina (qui). Ma nelle ben quattro foto pubblicate dal primo cittadino emerge non tanto quello che è presente, ma una clamorosa assenza. Si tratta dell'ex sindaco Muzzarelli che in mattinata aveva pubblicato con orgoglio il taglio del nastro, sottolineando il suo protagonismo passato e presente. Eppure nelle foto pubblicate dal sindaco, assente per motivi famigliari, ci sono tutti: la Costi, Bortolamasi, Guerzoni, Rivetti, ma non Muzzarelli, eliminato con un taglio ad hoc. La ruggine tra i due ha evidentemente raggiunto livelli tali da portare Mezzetti a oscurare il suo predecessore.

Foto sopra il taglio di Mezzetti, foto sotto i presenti all'evento