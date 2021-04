'Troppa famiglia fa male? Il Comune di Modena cancelli quell'incontro'

'Mi aspetto che il Comune di Modena proceda immediatamente alla cancellazione dell’incontro intitolato ' Troppa famiglia fa male ', promosso all'interno del ciclo di appuntamenti Differenze organizzato dal Centro per le Famiglie, considerando anche il contrasto di tale affermazione con la Costituzione italiana'. A intervenire con una interrogazione sul tema dei tre appuntamenti del Centro per le famiglie del Comune di Modena in collaborazione con Biblioteca Delfini, è il capogruppo di Fdi-Popolo della Famiglia.“Dopo l'incontro su 'Famiglie al plurale' è previsto il 6 maggio il convegno 'Troppa famiglia fa male' - fa notare Elisa Rossini - Ricordo in questo contesto che i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio sono riconosciuti dalla Costituzione italiana che, agli articoli 29, 30 e 31, ne definisce le caratteristiche prevedendo altresì che la Repubblica agevola con misure economiche la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. E' evidente che i temi trattati negli incontri proposti dal Centro per le famiglie indicano vari modelli di famiglie, mentre 'famiglia' viene considerato un concetto che 'fa male'. Credo dunque che questa impostazione si ponga senza dubbio in contrasto con quanto previsto dalla Costituzione italiana, oltre ad essere decisamente inopportuna in un momento in cui alla famiglia è stato chiesto da parte delle istituzioni di farsi carico di tutto il disagio derivante dalla pandemia.'I particolare - chiude Elisa Rossini - vorrei sapere, considerato il concetto di 'famiglie al plurale' espresso in questo ciclo di incontri, a quali famiglie si rivolge l’attività del Centro per le famiglie del Comune di Modena, che cosa intende il Comune per 'famiglie al plurale' e a quanto ammontano le spese sostenute dal Comune per l'iniziative Differenze'.