Ufficio stampa Comune di Modena, da Mezzetti ancora un'assunzione senza bando

Ancora una assunzione di un giornalista come Articolo 90 per il Comune di Modena. L'articolo 90 del Testo unico degli enti locali permette al sindaco di formare uffici e staff con personale scelto direttamente, aggirando i concorsi pubblici e il bando in rispetto dell'accordo Anci-Aser-Odg. In pratica con questa norma il giornalista risponde direttamente al sindaco, nonostante l'Ufficio stampa sia chiamato di gestire la comunicazione per tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione. Del resto l'uso dell'articolo 90 è stato censurato dallo stesso Ordine dei giornalisti Emilia-Romagna che ha chiesto 'di verificare la questione nel consiglio dell'Ordine, e fare un'operazione di moral suasion nei confronti dei sindaci per il rispetto della legge 150/2000, e tenere quella legge quando si fanno le assunzioni per una corretta informazione ai cittadini'.

In ogni caso nell’organigramma dell’ufficio stampa entra con questo tipo di assunzione Chiara Mastria in sostituzione di Enza Poltronieri divenuta capo ufficio stampa a Reggio Emilia.