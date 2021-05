'Unifer, Ondulati e Riese: ecco il fallimento dell'assessore Colla'

“Le tre vertenze aperte nel modenese e che riguardano Azienda Manifattura Riese ex Navigare, Unifer Navale e Ondulati Maranello danno la misura del fallimento delle politiche regionali volute dall'assessore allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, evidentemente incapace di trovare soluzioni concrete rispetto al dramma occupazionale che si prospetta, con 233 posti di lavoro a rischio. Non si spiegherebbe altrimenti il cambio di posizione dell'assessore medesimo, che prima aveva promesso un impegno in prima persona per la composizione delle vertenze ed il mantenimento dei posti di lavoro, grazie a investimenti pubblici all'indotto produttivo modenese, e oggi si limita a puntare il dito contro le dirigenze delle tre aziende. Colla dovrebbe rendersi conto che il ruolo che ricopre è quello istituzionale di assessore allo Sviluppo economico della Regione, non di sindacalista”. Così il consigliere regionale modenese della Lega, Stefano Bargi ribadisce una analisi pubblicata ieri da La Pressa “Chiediamo alla Regione un cambio di passo nella gestione delle crisi aziendali, che sappia scongiurare il rischio di delocalizzazione produttiva dal nostro territorio. E' quanto mai urgente che ciò avvenga il prima possibile, visto e considerato che, se ad oggi i licenziamenti sono ancora bloccati e lo saranno sino alla fine di agosto, le prospettive future sono davvero pessime: secondo la Cgil (di cui Colla è stato segretario regionale), infatti, gli effetti della pandemia sul mercato del lavoro saranno pesantissimi, tanto che secondo le stime del sindacato in Emilia-Romagna andranno in fumo ben 100.000 posti di lavoro”.“All'assessorato allo Sviluppo economico e alla Giunta Bonaccini chiediamo risposte più ferme rispetto alle crisi aziendali del territorio, che rischiano di diventare crisi sociali. A partire dal coinvolgimento di Fincantieri sulla partita Unifer per approdare a trattative più serie e meno “indignate” nei casi Ondulati Maranello e Manifattura Riese ex Navigare” conclude Bargi.