Urbanistica, per il 'percorso partecipativo' benedetto da Fdi 55mila euro a Mediagroup

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dal punto di vista politico i dubbi sulla concretezza di questa 'partecipazione', nonostante l'entusiasmo di Fratelli d'Italia, sono stati espressi in modo netto dall'ex assessore all'urbanistica Anna Maria Vandelli che ha parlato di 'racconto falso come moneta da tre euro' . Evidente, in pratica, il tentativo di Mezzetti di smarcarsi dall'ex sindaco Muzzarelli bocciando i 19 progetti del bando da lui pensato, mettendo in campo il solito ritornello della 'partecipazione'. Una presa di distanza che nei fatti vedrà - probabilmente - l'approvazione di buona parte dei medesimi progetti con qualche modifica.