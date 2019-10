'Verità per Bibbiano': consiglio di fuoco a Reggio Emilia

Clima infuocato in Consiglio comunale a Reggio Emilia sul tema degli affidi dei minori. Ad accendere lo scontro e' una mozione depositata dal capogruppo di Forza Italia Claudio Bassi -respinta dalla maggioranza con 22 voti contrari, sei a favore, e le astensioni di Paola Soragni (M5s) e Cinzia Rubertelli (Alleanza civica)- per appendere sulla facciata del muncipio uno striscione con la scritta 'verita' per Bibbiano' al posto di quello presente sul caso Regeni.La ratio di questa mozione, chiesto in tutta Italia da giuristi di tutti gli schieramenti'. Secondo Bassi quindi 'il quadrato fatto dal Pd e' incomprensibile'. L'assessore al Welfare Daniele Marchi, annunciando che il 23 ottobre e' convocata in municipio una commissione sul tema degli affidi dei minori ('e forse non sara' l'unica'), afferma: 'Direi di appendere un simile striscione non solo sul municipio, ma anche sul teatro Valli, sui ponti di Calatrava, e in tutti i balconi. Noi siamo i primi a chiedere verita' per Bibbiano, ma anche per tutto il resto, sui cui in questi mesi e' stato detto tutto, ma non la verita''.E ancora, dice l'assessore, 'e' vero che oggi noi faremo piu' fatica a tutelare i nostri bambini perche' la strumentalizzazione politica e mediatica ha messo gli assistenti sociali sotto una pressione inedita e calano le richieste di famiglie affidatarie'. Lo ribadisce il capogruppo del Partito democratico Gianluca Cantergiani, lui stesso padre affidatario, che sottolinea: 'C'e' una inchiesta in corso. Se continuiamo a soffiare sul fuoco andiamo ad interrompere il flusso di un servizio che va a incidere sul tessuto sociale e le conseguenze le pagheremo tutti'. Matteo Melato, capogruppo dellaE' un dovere politico e morale di trasparenza per tutti i cittadini italiani e nell'interesse proprio di quelli di Bibbiano'. Cinzia Rubertelli (Alleanza civica) e Paola Soragni (M5s) ritengono 'poco utili' gli striscioni, e anzi controproducenti rispetto ad una 'vicenda molto delicata', dice Rubertelli.