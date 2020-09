Vignola, Pd strappa il Comune alla Lega. Vince di 17 voti la Muratori

Il nuovo sindaco di Vignola è. La candidata sostenuta dal Pd ha superato al fotofinsh, con uno scarto di 17 voti, il candidato della Lega, e sostenuto dal centrodestra unito,. La Muratori ha ottenuto 6122 voti contro i 6105 di Pasini.Per il Carroccio una sconfitta che brucia perchè - ricordiamo - le elezioni anticipate a Vignola sono arrivate per una precisa scelta del partito di candidare il sindaco uscentealle Regionali dove è risultato eletto. Il Pd ha fatto particolare leva su questa scelta di lasciare la guida del Comune in campagna elettorale e ora si ritrova a guidare Vignola con la ex sindaco di Marano, superando proprio la Lega che aveva candidato il vice di Pelloni.Decisiva anche la scelta dei 5 Stelle di non presentarsi al voto e di sostenere, pur non apertamente, la coalizione di centrosinistra (così come spiegato in campagna elettorale dall'ex sindaco, in coalizione con la Muratori).