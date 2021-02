Voto a Palagano, Braglia avrà uno sfidante. In campo Giuseppe Fontana

Cinque anni fa nessuno si presentò per sfidarlo e così, per essere rieletto sindaco a Palagano,nel 2016 dovette solamente superare lo scoglio di una affluenza superiore al 50%. Questa volta invece il primo cittadino Braglia per ottenere il suo terzo (e per legge ultimo) mandato alla guida del piccolo Comune montano di poco più di 2000 abitanti dovrà battere uno sfidante anch'egli molto conosciuto in paese. Si tratta di, medico del Policlinico in pensione, sostenuto certamente da Fratelli d'Italia e, probabilmente, da tutte le forze del centrodestra, ma non si esclude un appoggio pur non diretto anche da parte dello storico sindaco Domenico Guigli.Sia chiaro, non essendo ancora chiara la data del voto (non si esclude venga tutto rimandato all'autunno per esigenze legate alla pandemia) non vi è ancora nulla di ufficiale: formalmente Braglia sta ancora meditando sull'opportunità di ricandidarsi o dedicarsi alla famiglia e al lavoro che aveva lasciato ormai 10 anni fa e il nome di Fontana non è ancora stato condiviso dalla coalizione di centrodestra, ma i giochi sembrano fatti.Una sfida che, al di là del vincitore, restituirà a Palagano una vera democrazia all'interno del prossimo Consiglio comunale, ritornando a un normale dibattito tra maggioranza e opposizione oggi cancellato dalla presenza gioco-forza di soli consiglieri eletti con la lista del sindaco.Resta ancora aperta la corsa alle candidature negli altri 5 Comuni della provincia di Modena che andranno al voto. Al momento le uniche certezze sono la ricandidatura degli uscenti Palazzi e Biolchini a Pavullo e Finale Emilia e di Paladini a Montefiorino e la candidatura del vicesindaco Ropa a Zocca. Giochi ancora aperti a Sestola dove la Lega vorrebbe candidare Lorenzo Biolchini e il Pd dovrà trovare il sostituito di Marco Bonucchi giunto al terzo mandato.