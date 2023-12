Voto Carpi: la sinistra sta con Taurasi, Righi spera di evitare le Primarie

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

imprenditori immobiliari le cui strade in questi anni si sono incrociate, indirettamemente, con l'assessore Righi, essendo i protagonisti di importanti urbanizzazioni cittadine. Taurasi, dalla sua, aveva anche raccolto i favori di diversi esponenti del PD provinciale e della società civile, oltre che dell’ex vicesindaco Simone Morelli pronto – si rumoreggia – a creare una lista a favore del dipendente della regione.Ma in queste ore deve essere successo qualcosa di nuovo. Perché oggi diversi degli esponenti presenti all’incontro del centrosinistra, tenutosi lunedì sera, danno versioni diverse rispetto a quelle sentite nell’immediatezza della riunione.

E’ la sinistra storica, in particolare, rappresentata da Cesare Galantini e Fabrizio Artioli, a mostrare un certo nervosismo: avendo capito che il resto della coalizione tende a non voler fare le primarie. Fattore che, a questo punto, favorirebbe senz’altro Riccardo Righi. Senza le primarie, infatti, il centro della coalizione e in particolar modo Italia Viva, con Saverio Catellani, e Azione, con Paolo Zanca, che fino a ieri avevano fintamente sostenuto Taurasi, avrebbero buon gioco a chiedere di correre con un candidato che non sia espressione diretta del PD e soprattutto fortemente organico al partitone, come lo è lo storico il quale - per sua stessa ammissione – è iscritto dal PD fin dalla sua nascita e deve al PD oggi e ai DS prima tutta la sua carriera politica.



La candidatura di Taurasi infatti sarebbe considerata troppo in continuità con quelle giunte che si sono susseguite negli ultimi 70 anni e che non è che oggi riscuotano una fiducia così forte fra i cittadini come 5/10 anni fa. E metterebbe Carpi a rischio ribaltone.



Ecco che la figura di Righi potrebbe essere invece identificata come “nuova” e “terza” rispetto al PD. Amministratore giovane, al primo mandato, svolto con una buona indipendenza e senza mostrare troppi legami con i potentati storici della città, Righi potrebbe arginare meglio di Taurasi la forza della destra, trainata dalle europee, e raccogliere voti in bacini nei quali un esponente diretto del PD non potrà mai avere alcuna chance.



Eli Gold