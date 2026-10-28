Policlinico di Modena, Fdi unico partito a fare da argine allo svuotamento: 'Il nostro è un secco no'

'Ieri si è finto di rassicurare i cittadini, mentre di fatto si è segnata un’altra tappa di un percorso che porterà alla chiusura per svuotamento del Policlinico, come già accaduto in altri territori della nostra regione'. E' stato l'intervento più netto e chiaro tra quelli espressi lunedì in Consiglio comunale a Modena sul futuro del Policlinico. A pronunciarlo il capogruppo di Fdi Luca Negrini. 'Chiediamo investimenti sul Policlinico e risposte ai cittadini: spostare i reparti rischia soltanto di peggiorare i problemi'. Quella di Fratelli d'Italia è stata l'unica posizione nettamente contraria espressa in Consiglio al piano del sindaco Massimo Mezzetti.

Nel video sopra l'intervento integrale.

