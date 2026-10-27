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Policlinico svuotato, Mezzetti: 'Ci sarebbero estremi per denunciare chi ha diffuso false notizie per procurato allarme'

Policlinico svuotato, Mezzetti: 'Ci sarebbero estremi per denunciare chi ha diffuso false notizie per procurato allarme'
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Ricordiamo che La Pressa ha riportato l'ipotesi di un progetto nel lungo periodo di dismissione del Policlinico, confermato poi dalla professoressa Modena

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'Io non mi sono affatto lamentato con la stampa, mi sono lamentato del fatto che qualcuno ha diffuso falsità e che la stampa ha raccolto quelle fake senza verificarne la veridicità. Su un argomento così delicato, false notizie rilanciate a ripetizione, creando allarmismo a tal punto che se uno se proprio volesse, potrebbe denunciare non la stampa, ma chi ha diffuso questo, come procurato allarme'. Lo ha detto ieri durante il dibattito in Consiglio comunale il sindaco di Modena Massimo Mezzetti.

Ricordiamo che La Pressa ha riportato l'ipotesi di un progetto nel lungo periodo di dismissione del Policlinico - poi in parte confermato dal sindaco stesso - ma che ha trovato esplicita conferma, tra le altre, nelle parole della professoressa Modena.

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La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

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