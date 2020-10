Covid, 84 contagi nel modenese. Di questi 34 a Modena città

Gli 84 casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena si trovano in 81 casi in isolamento domiciliare mentre tre casi sono ricoverati in ospedale. 34 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 12 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio, 2 sono stati diagnosticati grazie ai controlli pre-ricovero, 4 attraverso i test sierologici, per 31 casi è in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 34, gli asintomatici 50. Si registrano inoltre 28 nuovi guariti.Ecco i Comuni dove si sono verificati i contagi:Campogalliano 3Carpi 5Cavezzo 1Concordia 1Finale Emilia 6Fiorano 3Formigine 5Guiglia 2Marano 1Medolla 1Mirandola 2Modena 34Novi 1Pavullo 4San Cesario 2San Felice 2San Prospero 1Sassuolo 3Savignano 1Soliera 1Non residenti in prov. 5