Ferragosto in città: musei aperti e spettacoli dal 15 al 17 agosto

Sito UnescoSi può salire sulla Ghirlandina da venerdì 15 a domenica 17, con orario continuato, dalle 9.30 alle 19. L’ingresso è a pagamento (il biglietto intero costa 6 euro e si paga direttamente in Torre anche attraverso il Pos con prenotazione obbligatoria attraverso il sito visitmodena.it; previste anche riduzioni e ingressi gratuiti). Nello specifico, venerdì 15 è prevista alle ore 17 anche una “visita combo” alla torre e alle Sale Storiche di Palazzo comunale (gratuita previo pagamento dei biglietti di ingresso alla Torre e alle Sale Storiche).
Sono aperte per il ponte anche le Sale storiche del Palazzo comunale: venerdì 15 e domenica 17 agosto solo su prenotazione con ingressi alle 15.15; 16; 16.45; 17.30; 18.15 (biglietto 5 euro); sabato 16 apertura dalle
Nel palazzo è aperta, con ingresso a pagamento, anche la Galleria Estense: venerdì 15 e domenica 17 agosto dalle 10 alle 18; sabato 16 agosto dalle 8.30 alle 19.30 (per informazioni: gallerie-estensi.beniculturali.it/galleria-estense-modena).
AgoFino a domenica 17 agosto, dalle 15 alle 19, si possono visitare sia la mostra antologica di Donato Piccolo “L’arte del pensiero meccanico” a Palazzo Santa Margherita sia “Paradise Lost” degli artisti David Allen Burns e Austin Young, il duo californiano dei Fallen Fruit, alla Palazzina dei Giardini ducali. L’allestimento, curato da Francesca Fontana, è stato realizzato ispirandosi a collezioni storiche del Museo della Figurina dove è collocata un’altra sezione della mostra accanto alla collezione permanente. È disponibile gratuitamente un Family kit per una visita in modo giocoso insieme ai bambini.
Musica e spettacoloAppuntamenti in piazza Sant’Agostino con “La vedova allegra” e narrazioni di fiabe e favole. Tre appuntamenti al Super Cinema Estivo e al parco Amendola si omaggia il cantautore Daolio
Il Ferragosto a Modena trascorre tra operette, musica, narrazione e cinema con gli appuntamenti dell’Estete modenese, quest’anno nell’ambito di “santAGOstino, una piazza per la cultura”, il progetto che vede insieme Comune di Modena, Fondazione di Modena e Fondazione Ago, con il sostegno del Gruppo Hera.Venerdì 15 agosto, in piazza Sant’Agostino, alle 21.30, è in programma Ferragosto all’Opera con 'La vedova allegra', un’operetta spumeggiante e divertente con l’Ensemble Momus diretto dal Maestro Stefano Seghedoni (a cura del Salotto Culturale Modena). Alle 21, al parco Amendola, è in programma il tributo al cantautore Augusto Daolio con la David Merighi Band, a cura di Modena Terzo Mondo. Alle 21.15, invece, al Super Cinema Estivo, in piazza Panini, si proietta il film commedia “10 giorni con i suoi” di Alessandro Genovesi.
Sabato 16 agosto viene proiettato, sempre al Super Cinema Estivo, “La trama fenicia”, commedia drammatica diretta da Wes Anderson.
Domenica 17 agosto, in piazza Sant’Agostino, ore 21.30, è in programma “E vissero (quasi) tutti felici e contenti!”, brillante e curiosa narrazione su favole e fiabe con Andrea Ferrari. Alle 21.15, al Super Cinema Estivo, si proietta la pellicola drammatica “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini.Tutti gli eventi sono gratuiti, mentre le proiezioni del Super Cinema estivo sono a pagamento. Il programma completo si trova sul sito del Comune di Modena.