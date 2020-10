Focolaio Neonatologia Modena, salgono a 8 gli operatori contagiati

Ancora massima attenzione sul focolaio Covid nel reparto di Neonatologia del Policlinico ( qui la notizia ). Ad oggi il numero di tamponi effettuati sugli operatori è pari a 90. Di questi, 8 sono risultati positivi (6 infermieri e 2 specializzandi). Il neonato rimane stabile e in buone condizioni cliniche. Tutti i genitori dei neonati ricoverati sono negativi. Restano in corso tutte le indagini per capire come l’infezione si sia potuta propagare in un contesto di massima allerta come quello del reparto sopracitato.'Prima, durante e dopo la diffusione del focolaio nella Neonatologia del Policlinico di Modena, tutti i protocolli e i passaggi da parte di singoli operatori e dalla struttura sanitaria sono stati rispettati come la tipologia di quel reparto esige' - afferma in una nota oggi la Direzione dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena.