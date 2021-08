Iss: mascherina e distanziamento necessari anche dopo la vaccinazione

Fino a quando i dati sull'immunizzazione non mostreranno con certezza che oltre a proteggere sé stessi il vaccino impedisce anche la trasmissione dei virus ad altri bisognerà continuare a osservare misure di protezione nei confronti degli altri, come la mascherina, il distanziamento sociale e il lavaggio accurato delle mani. Lo ribadisce sul proprio sito l'Istituto Superiore di Sanità. Dove l'Istituto stesso classifica la possibilità di evitare di indossare la mascherina e di incontrare parenti amici in libertà dopo la vaccinazione come una fake news. Una risposta che da un lato conferma l'importanza dell'uso della mascherina e del distanziamento anche per i vaccinati e il fatto ( già confermato e ribadito anche nei giorni scorsi dall'azienda ospedaliera Universitaria di Modena ), che il vaccino non fornisce certezza sull'immunità