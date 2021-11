La mamma di Giulia dal palco no Green Pass: 'Voglio verità'

Come annunciato da La Pressa è stata lei la protagonista principale della manifestazione contro il Green Pass tenutasi oggi a Modena. Oxana Nesterenko, mamma di Giulia Lucenti, ha parlato alle circa 300 persone radunatesi oggi al Novi Sad. Una testimonianza straziante. La madre di Giulia ha raccontato la sua storia con fermezza e mostrando i documenti rilasciati dai medici. Ha ricostruito con precisione e nel dettaglio quanto accaduto il 9 settembre , quando sua figlia di appena 16 anni, morì all'indomani della seconda dose di Pfizer. Proprio oggi dalla Procura di Modena è emersa la notizia che non vi sarebbe una correlazione tra il vaccino e il decesso, ma la mamma di Giulia vuole verità e spiega come questa notizia l'abbia appresa dai giornali.'Mia figlia aveva un lieve problema cardiaco che non le impediva comunque nemmeno l'attività sportiva - spiega Oxana Nesterenko -. Gli esami del sangue del 31 luglio erano perfetti, senza alcun asterisco, era sana. A insaputa mia e del mio legale Pier Francesco Rossi, abbiamo saputo oggi che la Procura si è espressa affermando che Giulia è morta per cause cardiache e non per il vaccino. Eppure i primi esiti, che io ho registrato dopo l'indagine macroscopica, non rilevavano nulla, non era stato il cuore, non il cervello, nè i polmoni, questo dicevano gli esiti. Io pretendo verità e spero che la mia testimonianza possa far riflettere tante persone'.