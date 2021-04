Modena, alle scuole Guidotti possibile focolaio: classi a casa sono 8

Questa sera, poche ore dopo la comunicazione riguardante un caso di Covid in una sola classe delle scuole Guidotti di Modena, il dirigente scolastico Antonietta Bianca Ferrara ha comunicato alle famiglie le la misura di sorveglianza sanitaria riguarda ben otto classi. Le classi coinvolte sono due prime, tre seconde e tre terze. Da domani fino al 25 aprile per queste classi è sospesa l’attività scolastica in presenza fino a nuova comunicazione dell’Ausl di Modena, con contestuale attivazione della didattica a distanza nelle modalità già stabilite.'Alle famiglie si richiede di monitorare con scrupolo lo stato di salute dei minori e di consultare tempestivamente il medico generale o il pediatra di libera scelta nel caso di dubbi per sintomi quali febbre, sintomi respiratori acuti, cefalea intensa, episodi di vomito e diarrea, alterazione del gusto e dell’olfatto' - continua la nota della dirigente.Ricordiamo che l'ordinanza della Regione Emilia Romagna del 6 aprile stabilisce, per quanto riguarda scuole Elementari e Medie, che gli alunni della classe nella quale si verifica un caso di contagio Covid sono considerati tutti contatti stretti e questo significa che per i bambini e i ragazzi scatta immediatamente la quarantena di 14 giorni con tampone solamente alla fine. Qualora il caso Covid coinvolga un docente, invece, se lo stesso ha svolto la propria attività rispettando le misure anti-Covid (distanziamento e utilizzo della mascherina anche in posizione statica) gli alunni delle classi coinvolte sospenderanno la frequenza fino all’esito negativo di un test di screening (antigenico o molecolare).