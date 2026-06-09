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Modena, sfida tra pizzerie al Trofeo Ghirlandina: la migliore è 'L'Angolo di Vince'

Modena, sfida tra pizzerie al Trofeo Ghirlandina: la migliore è 'L'Angolo di Vince'

Sul podio anche 'Rossofuoco' e 'Apicella'. Centinaia i modenesi accorsi all'Udicon Park per la serata

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E’ stata la pizzeria ‘L'Angolo di Vince’ a portarsi a casa il primo premio della terza edizione del Trofeo ‘Pizza Ghirlandina’, tenutasi ieri sera – 8 giugno – all’Udicon Park di Modena. La serata, con centinaia di persone, ha messo in scena una vera e propria ‘sinfonia culinaria’ con pizze gourmet sfornate dalle attività in gara, votate (e assaggiate) da una giuria qualificata.

A sfidarsi sono stati, oltre ai vincitori, le pizzerie 'Da Michele', 'PizzArt', 'Lo Scoglio', 'Rossofuoco', 'Pizza Pazza' e 'Apicella'. Al secondo posto si è classificata la pizzeria ‘Rossofuoco’, seguita dalla pizzeria ‘Apicella’: a tutti, oltre al riconoscimento del pubblico, è andato un premio in denaro.

Le pizzerie in gara, tra le più celebri del territorio modenese, hanno proposto alla giuria il loro meglio in termini di abbinamenti e farciture, valorizzando al massimo una tradizione culinaria amata da tutti, con ingredienti di altissima qualità.

Numerose le persone arrivate per assistere alla gara, che poi hanno potuto gustare una pizza offerta da ‘PizzArt’ a coronamento di una serata speciale.

'Desideriamo ringraziare di cuore tutte le pizzerie partecipanti, il pubblico presente, gli organizzatori e i giudici per aver contribuito a rendere questa serata indimenticabile, all'insegna del gusto, della convivialità e della passione per la vera pizza italiana – afferma Antonio Rachele, Commissario di Udicon Emilia-Romagna -. Iniziative come queste rappresentano non solo un momento di convivialità, ma sono la faccia più bella del fare comunità, una comunità fatta di cittadini che ogni giorno ascoltiamo negli uffici della nostra associazione'.

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