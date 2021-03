Modena zona rossa? Vertice in corso tra Baruffi, Muzzarelli e altri sindaci

Una zona rossa a Modena e provincia a partire da venerdì, per anticipare dunque il weekend. Nonostante diversi piccoli Comuni, della montagna e della bassa, preferirebbero non chiudere e si dicono preoccupati della nuova mazzata economica e sociale che ne scaturirebbe. È l'essenza della riunione in corso tra i sindaci del territorio modenese e il sottosegretario alla presidenza della Regione, Davide Baruffi, a sua volta modenese (e uomo chiave della squadra di Bonaccini ), sui nuovi provvedimenti da adottare in Emilia-Romagna alla luce del boom dei contagi, che sta colpendo in primis le province di Bologna e Modena. Mentre la riunione prosegue e qualcuno si attende che andrà per le lunghe, il clima dunque è quello che ha convinto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ad adottare un'ordinanza restrittiva per Bologna , che dal 4 marzo entra in zona rossa. Quindi, si profila un giro di vite 'doloroso ma necessario', sembra dopo gli ultimi giorni di boom Covid la linea della Regione, il cui presidente, appena una settimana fa, sperava invece di poter cominciare a ragionare di aprire i ristoranti alla sera, dove fosse possibile.